Министерство труда и социальной защиты населения подготовило консультативный документ регуляторной политики к законопроекту «О внесении изменений и дополнений в Социальный кодекс РК по вопросам обязательного социального страхования и социального обеспечения, сообщает Zakon.kz.

Так, в документе говорится, что согласно Социальному кодексу, пенсии и пособия предоставляются только постоянно проживающим в Казахстане гражданам республики, кандасам, а также иностранцам.

Вместе с тем мониторинг наличия постоянной регистрации у активных получателей пенсий и пособий показал, что свыше 100 тыс. человек не имеют прописку.

Кроме того, в рамках действующего законодательства отдельным получателям пенсий и пособий, находящимся на полном государственном обеспечении (престарелые лица и лица с инвалидностью, в том числе с психоневрологическими заболеваниями, проживающие в условиях стационара в центрах оказания специальных социальных услуг, ЦОССУ, а также лица, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы) пенсии и пособия (частично 30/70 или в полном объеме) выплачиваются на специальные счета указанных учреждений.

В Минтруда отмечают, что при таком текущем финансировании наблюдается диспропорция в социальном обеспечении и помощи между получателями пенсий и пособий, находящихся на полном государственном обеспечении и содержащих себя самостоятельно.

Для последних нагрузка по расходам на продукты и товары первой необходимости, коммунальные услуги, проезд и др. нередко равна или превышает сумму получаемых пенсий и пособий.

«В целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств предлагается приостанавливать выплату пенсий и пособий (в том числе пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет, государственной базовой пенсионной выплаты, и государственных пособий получателям) лицам, по которым не подтверждаются сведения о постоянном проживании на территории РК», – говорится в документе.

Кроме того, с целью обеспечения социальной справедливости и исключения двойного финансирования на социальное обеспечение указанных категорий лиц (на содержание и на выплату пенсий и пособий) предлагается приостанавливать выплату пенсий и пособий на период проживания получателей в центрах оказания специальных социальных услуг или их нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

