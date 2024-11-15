Минздрав обратился к казахстанцам из-за опасной вирусной инфекции

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал рекомендации для туристов по профилактике и недопущению завоза хантавирусной инфекции. В ведомстве напомнили, что хантавирусная инфекция — это опасное вирусное заболевание, которое чаще всего передаётся человеку через контакт с грызунами или их выделениями. Вирус может попасть в организм через пыль, пищу, воду или укусы.
Какие рекомендации дали туристам
Казахстанцам, выезжающим за границу, советуют избегать контакта с грызунами и не посещать места их возможного обитания.
Также специалисты рекомендуют:
- не употреблять продукты и воду, которые могли быть загрязнены грызунами;
- избегать покупки еды в местах стихийной и уличной торговли;
- хранить продукты в плотно закрытой таре;
- при нахождении в закрытых помещениях проводить проветривание и влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств;
- использовать средства индивидуальной защиты — перчатки и маски;
- соблюдать гигиену рук и органов дыхания.
Когда нужно обратиться к врачу
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля подчеркнули, что при появлении симптомов недомогания после поездки необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Особенно насторожить должны:
- высокая температура;
- выраженная слабость;
- мышечные боли;
- кашель;
- одышка.
При обращении к врачу необходимо сообщить о факте пребывания за рубежом.
