Минздрав обратился к казахстанцам из-за опасной вирусной инфекции





Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал рекомендации для туристов по профилактике и недопущению завоза хантавирусной инфекции. В ведомстве напомнили, что хантавирусная инфекция — это опасное вирусное заболевание, которое чаще всего передаётся человеку через контакт с грызунами или их выделениями. Вирус может попасть в организм через пыль, пищу, воду или укусы.

Какие рекомендации дали туристам

Казахстанцам, выезжающим за границу, советуют избегать контакта с грызунами и не посещать места их возможного обитания.

Также специалисты рекомендуют:

не употреблять продукты и воду, которые могли быть загрязнены грызунами;

избегать покупки еды в местах стихийной и уличной торговли;

хранить продукты в плотно закрытой таре;

при нахождении в закрытых помещениях проводить проветривание и влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств;

использовать средства индивидуальной защиты — перчатки и маски;

соблюдать гигиену рук и органов дыхания.

Когда нужно обратиться к врачу

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля подчеркнули, что при появлении симптомов недомогания после поездки необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Особенно насторожить должны:

высокая температура;

выраженная слабость;

мышечные боли;

кашель;

одышка.

При обращении к врачу необходимо сообщить о факте пребывания за рубежом.

