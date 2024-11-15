Минздрав обратился к казахстанцам из-за опасной вирусной инфекции

— Сегодня, 14:53
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал рекомендации для туристов по профилактике и недопущению завоза хантавирусной инфекции. В ведомстве напомнили, что хантавирусная инфекция — это опасное вирусное заболевание, которое чаще всего передаётся человеку через контакт с грызунами или их выделениями. Вирус может попасть в организм через пыль, пищу, воду или укусы.

Какие рекомендации дали туристам

Казахстанцам, выезжающим за границу, советуют избегать контакта с грызунами и не посещать места их возможного обитания.

Также специалисты рекомендуют:

  • не употреблять продукты и воду, которые могли быть загрязнены грызунами;
  • избегать покупки еды в местах стихийной и уличной торговли;
  • хранить продукты в плотно закрытой таре;
  • при нахождении в закрытых помещениях проводить проветривание и влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств;
  • использовать средства индивидуальной защиты — перчатки и маски;
  • соблюдать гигиену рук и органов дыхания.

Когда нужно обратиться к врачу

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля подчеркнули, что при появлении симптомов недомогания после поездки необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Особенно насторожить должны:

  • высокая температура;
  • выраженная слабость;
  • мышечные боли;
  • кашель;
  • одышка.

При обращении к врачу необходимо сообщить о факте пребывания за рубежом.



