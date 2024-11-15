В Костанае обновят около 40 перекрёстков с установкой новых светофоров





В Костанае продолжаются работы по замене старых светофоров на современные устройства. Новое оборудование устанавливают для повышения безопасности дорожного движения на городских перекрёстках.

Подрядчиком вновь выступает компания «KZ Project Stroi Innovation», которая занимается модернизацией светофорных объектов в городе уже не первый год.

По словам заместителя директора подрядной организации Тимура Зязикова, в 2026 году на реализацию проекта выделено 403 миллиона тенге.

«В основном это у нас Каирбекова, Кобыланды батыра, Лермонтова, часть Абая и частично КЖБИ», — сообщил он.

В этом году реконструируют 39 перекрёстков

Как отметил представитель подрядной организации, в прошлом году в Костанае обновили 49 перекрёстков, а в текущем сезоне работы запланированы на 40 объектах.

При этом 39 перекрёстков будут реконструированы, а ещё один — новый — появится на пересечении улиц Нурмагамбетова и Пушкина.

Сейчас работы практически завершены на проспекте Назарбаева возле автодорожного колледжа, а также на перекрёстке Орджоникидзе — Каирбекова.

Новые светофоры адаптированы к погоде Костаная

По словам специалистов, современные светофоры внешне напоминают прежние ламповые модели, однако отличаются большей надёжностью и функциональностью.

Последние ламповые светофоры в Костанае демонтировали ещё год назад.

Новое оборудование закупают в России. Как отмечают специалисты, такие устройства хорошо подходят для климатических условий региона.

За работой светофоров следят в режиме реального времени

В компании сообщили, что работа всех светофорных объектов контролируется через диспетчерскую службу.

«У нас есть диспетчерская, в ней посменно диспетчеры сидят. Можно в режиме реального времени наблюдать, светофор на связи или нет», — рассказал Тимур Зязиков.

Если оборудование выходит из строя, на место оперативно выезжает ремонтная бригада.

По данным подрядчика, современные светофоры устанавливаются в Костанае с 2024 года, и за это время жалоб на их работу не поступало.

Завершить все работы по договору планируется до октября. На сегодняшний день в городе уже обновили шесть перекрёстков.

