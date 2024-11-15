Синоптики предупредили о погодных качелях в Казахстане

— Сегодня, 14:43
Синоптики опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 19–21 мая. В начале недели север, восток и центр страны останутся под влиянием отрога антициклона. Здесь ожидается тёплая и преимущественно ясная погода.

В то же время западные и южные регионы продолжат находиться под воздействием южного циклона. В этих областях прогнозируются дожди с грозами, шквалистый ветер и возможный град.

В ряде областей прогнозируют сильные дожди

Сильные осадки ожидаются:

  • 19 и 21 мая — в Кызылординской и Туркестанской областях;
  • с 19 по 21 мая — в Жамбылской области.

Температура воздуха существенно не изменится. На западе и юге страны воздух прогреется до +27…+35 градусов, на востоке — до +20…+28.

На севере Казахстана ожидается похолодание

20–21 мая северный циклон принесёт на север и восток Казахстана дожди с грозами. В отдельных районах прогнозируются сильные ливни, град и шквалистый ветер.

21 мая в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях днём ожидается понижение температуры до +10…+18 градусов. В центральных регионах страны воздух прогреется до +15…+23.



