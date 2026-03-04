Министерство здравоохранения Казахстана обратилось к родителям с призывом внимательно отнестись к вопросу вакцинации детей на фоне роста заболеваемости корью в стране.
Как отмечается в обращении, корь является серьёзным инфекционным заболеванием и может приводить к тяжёлым осложнениям, включая пневмонию, поражение нервной системы и другие опасные последствия. Наиболее уязвимыми остаются дети раннего возраста.
В ведомстве подчеркнули, что для стабилизации эпидемиологической ситуации уже приняты дополнительные меры. В частности, начата дополнительная иммунизация детей в возрасте от 6 до 10 месяцев, а также организована вакцинация детей, которые ранее пропустили плановые прививки. Кроме того, усилена профилактическая работа среди населения.
По данным Минздрава, благодаря принимаемым мерам темпы роста заболеваемости уже начинают снижаться , однако ситуация по-прежнему требует внимательного отношения со стороны родителей.
Специалисты напоминают, что единственным надёжным способом защиты от кори остаётся вакцинация, безопасность и эффективность которой подтверждены многолетней медицинской практикой.
В министерстве призвали родителей опираться на рекомендации специалистов и доказательную медицину. Подчёркивается, что своевременная вакцинация защищает не только конкретного ребёнка, но и помогает предотвратить распространение инфекции среди других детей.
