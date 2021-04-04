Минздрав представил суточную статистику заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки (по данным на 3 апреля) в Казахстане было зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее сообщалось о побитом рекорде по числу заражений в республике на уровне 2122 заболевших.

Всего в стране подтвержден 253 107 случая, из них:

в Алматы – 36412 (+572),

в Нур-Султане – 32447 (+476),

в ВКО – 23000 (+37),

в Павлодарской области – 19220 (+41),

в Атырауской области – 19040 (+100),

в Карагандинской области – 18064 (+84),

в Акмолинской области – 15514 (+46),

в ЗКО – 15471 (+109),

в Костанайской области – 13927 (+35),

в СКО – 13104 (+18),

в Алматинской области – 14473 (+278),

в Шымкенте – 7081 (+63),

в Жамбылской области – 6489 (+25),

в Актюбинской области – 5668 (+82),

в Туркестанской области – 4557 (+26),

в Мангистауской области – 4499 (+24),

в Кызылординской области – 4141 (+38).

За это же время в республике 1229 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане — 437,

в Алматы — 304,

в Шымкенте — 17,

в Акмолинской области — 108,

в Актюбинской области — 21,

в Алматинской области — 85,

в Атырауской области — 28,

в ВКО — 32,

в ЗКО — 47,

в Карагандинской области — 75,

в Кызылординской области — 2,

в Мангистауской области — 6,

в Павлодарской области — 20,

в СКО — 24,

в Туркестанской области — 23.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 223 835 человек.

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