Минздрав представил суточную статистику заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки (по данным на 3 апреля) в Казахстане было зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Сутками ранее сообщалось о побитом рекорде по числу заражений в республике на уровне 2122 заболевших.
- в Алматы – 36412 (+572),
- в Нур-Султане – 32447 (+476),
- в ВКО – 23000 (+37),
- в Павлодарской области – 19220 (+41),
- в Атырауской области – 19040 (+100),
- в Карагандинской области – 18064 (+84),
- в Акмолинской области – 15514 (+46),
- в ЗКО – 15471 (+109),
- в Костанайской области – 13927 (+35),
- в СКО – 13104 (+18),
- в Алматинской области – 14473 (+278),
- в Шымкенте – 7081 (+63),
- в Жамбылской области – 6489 (+25),
- в Актюбинской области – 5668 (+82),
- в Туркестанской области – 4557 (+26),
- в Мангистауской области – 4499 (+24),
- в Кызылординской области – 4141 (+38).
За это же время в республике 1229 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в Нур-Султане — 437,
- в Алматы — 304,
- в Шымкенте — 17,
- в Акмолинской области — 108,
- в Актюбинской области — 21,
- в Алматинской области — 85,
- в Атырауской области — 28,
- в ВКО — 32,
- в ЗКО — 47,
- в Карагандинской области — 75,
- в Кызылординской области — 2,
- в Мангистауской области — 6,
- в Павлодарской области — 20,
- в СКО — 24,
- в Туркестанской области — 23.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 223 835 человек.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области