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Минздрав представил суточную статистику заболеваемости COVID-19

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За прошедшие сутки (по данным на 3 апреля) в Казахстане было зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее сообщалось о побитом рекорде по числу заражений в республике на уровне 2122 заболевших.

Всего в стране подтвержден 253 107 случая, из них:
  • в Алматы – 36412 (+572),
  • в Нур-Султане – 32447 (+476),
  • в ВКО – 23000 (+37),
  • в Павлодарской области – 19220 (+41),
  • в Атырауской области – 19040 (+100),
  • в Карагандинской области – 18064 (+84),
  • в Акмолинской области – 15514 (+46),
  • в ЗКО – 15471 (+109),
  • в Костанайской области – 13927 (+35),
  • в СКО – 13104 (+18),
  • в Алматинской области – 14473 (+278),
  • в Шымкенте – 7081 (+63),
  • в Жамбылской области – 6489 (+25),
  • в Актюбинской области – 5668 (+82),
  • в Туркестанской области – 4557 (+26),
  • в Мангистауской области – 4499 (+24),
  • в Кызылординской области – 4141 (+38).

За это же время в республике 1229 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане — 437,
  • в Алматы — 304,
  • в Шымкенте — 17,
  • в Акмолинской области — 108,
  • в Актюбинской области — 21,
  • в Алматинской области — 85,
  • в Атырауской области — 28,
  • в ВКО — 32,
  • в ЗКО — 47,
  • в Карагандинской области — 75,
  • в Кызылординской области — 2,
  • в Мангистауской области — 6,
  • в Павлодарской области — 20,
  • в СКО — 24,
  • в Туркестанской области — 23.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 223 835 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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