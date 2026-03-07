Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова провела встречу с руководителем странового офиса Всемирная организация здравоохранения в Казахстане Скендер Сыла и главой Европейского центра ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи Мелитта Якаб. Стороны обсудили дальнейшее развитие системы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество на региональном и глобальном уровнях.

Модернизация первичного звена медицины

По словам главы Минздрава, в Казахстане проводится масштабная работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Это уже позволило добиться конкретных результатов.

«Охват населения первичной медико-санитарной помощью вырос до 80%, а доступность консультаций врачей общей практики увеличилась в 3,5 раза. Мы внедрили многопрофильные команды и расширили полномочия среднего медицинского персонала, что сделало медицинскую помощь более оперативной и ориентированной на пациента», — отметила Акмарал Альназарова.

Глобальная коалиция по ПМСП

По инициативе Главы государства Казахстан предложил создать Глобальную коалицию стран по развитию ПМСП. На сегодняшний день к инициативе уже присоединились 18 государств-членов ВОЗ.

Предполагается, что коалиция станет международной площадкой для обмена опытом и продвижения эффективных моделей первичной медицинской помощи.

Роль офиса ВОЗ в Алматы

Отдельное внимание на встрече уделили работе Географически удаленного офиса ВОЗ по ПМСП в Алматы. С 2016 года он выступает площадкой для распространения экспертного опыта Казахстана на международном уровне.

За последние два года на базе демонстрационной площадки ВОЗ в Енбекшиказахский район обучение прошли более 100 специалистов из 10 стран мира.

Казахстанская сторона также выразила готовность продлить деятельность офиса на новый период — с 2026 по 2035 годы, чтобы продолжить развитие стратегического партнерства.

Презентация инициативы на мировой площадке

Планируется, что концепция Глобальной коалиции по ПМСП будет подробно представлена на 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женева. Там же представят анализ десятилетних результатов совместной работы Казахстана и ВОЗ в сфере развития первичной медицинской помощи.

