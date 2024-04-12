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Минздрав сделал заявление для казахстанских туристов из-за холеры

Фотография для новости Минздрав сделал заявление для казахстанских туристов из-за холеры

pixabay.com

Министерство здравоохранения Казахстана 11 апреля опубликовало рекомендации для казахстанцев, которые выезжают в неблагополучные по заболеваемости холерой страны.

Минздрав рекомендует казахстанским туристам при выезде в неблагополучные по заболеваемости холерой страны (страны Африки, Азия, в том числе Индия, Афганистан, Пакистан):

• употреблять для питья кипяченую или бутилированную воду;

•⁠ ⁠воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков;

•⁠ ⁠проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;

•⁠ ⁠тщательно мыть фрукты и овощи, используя кипяченую или бутилированную воду;

•⁠ ⁠тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;

•⁠ ⁠купаться только в разрешенных водоемах, при этом не допускать попадания воды в полость рта;

•⁠ ⁠при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью!

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