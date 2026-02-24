Количество пациентов с онкологическими заболеваниями в Костанайской области ежегодно увеличивается. В прошлом году в регионе зарегистрировано 2670 новых случаев — на четыре десятка больше, чем годом ранее.

Чаще всего у жителей выявляют колоректальный рак — злокачественные новообразования толстой кишки. В 2025 году зарегистрировано 302 новых случая, 87 человек скончались.

Как отметил и.о. главного врача Костанайской городской онкологической многопрофильной больницы Нурдаулет Бисенгалиев, на развитие заболевания во многом влияет образ жизни.

По его словам, жители региона употребляют мало растительной пищи, что повышает риски. Существенную роль также играет злоупотребление алкоголем и употребление продуктов с химическими консервантами — копчёностей, колбас, сыров и других переработанных мясных изделий.

Женские онкозаболевания — на втором месте

На втором месте по выявляемости — рак молочной железы. В прошлом году в рамках скрининга после маммографии такой диагноз поставлен 83 женщинам.

Также распространён рак шейки матки — 14 случаев выявлено после обследований.

Онкологи подчёркивают, что при раннем обнаружении шансы на длительную ремиссию и полное излечение значительно возрастают.

Кому необходимо проходить обследование

Скрининговые программы в поликлиниках проводятся бесплатно.

при раке толстого кишечника обследованию подлежат люди в возрасте от 50 до 70 лет;

при раке шейки матки — женщины от 30 до 70 лет;

при раке молочной железы — женщины от 40 до 70 лет.

Медики напоминают, что на ранних стадиях онкологические заболевания часто протекают бессимптомно. Поэтому важно не откладывать обследование и воспользоваться возможностью пройти бесплатный скрининг по приглашению поликлиники.

