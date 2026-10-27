Мобильные переводы будут проверять по новым критериям: что изменится в Казахстане





В Казахстане порог суммы мобильных переводов для налогового контроля увеличат с 1,02 млн до 1,557 млн тенге за три месяца. Изменения предусмотрены приказом Министерства финансов, сообщает Informburo.kz.

Вместо 12 минимальных заработных плат порог будут рассчитывать в месячных расчётных показателях — 360 МРП. В этом году это 1 557 000 тенге, что на 537 тысяч тенге больше действующей суммы.

Банки будут передавать сведения налоговым органам при одновременном соблюдении двух условий:

в каждом из трёх последовательных календарных месяцев человек получает переводы от 100 и более разных отправителей;

общая сумма таких поступлений за три месяца превышает 360 МРП.

Критерии касаются личных банковских счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности. При этом учитывается число разных отправителей: несколько переводов от одного человека не увеличивают их количество.

Передавать сведения банки будут ежеквартально, не позднее 15-го числа следующего месяца. Обновлённая форма предусматривает указание ИИН получателя и общей суммы поступлений за отчётный период.

Как ранее поясняли в Минфине, сами мобильные переводы налогом не облагаются. Важно назначение платежа: деньги за товары или услуги могут считаться предпринимательским доходом, а подарки и личные переводы между родственниками к нему не относятся.

Соответствие критериям контроля само по себе также не является основанием для блокировки расходных операций по счёту.