Шесть кладбищ, три закрыты: в Костанае оценили территории для захоронений





В Костанае городское кладбище за микрорайоном «Аэропорт» площадью 121 гектар полностью занято. Здесь остаётся возможность только для порядка 2200 подзахоронений на семейных и родственных участках. Об этом сообщила руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная» Гулсара Курмангалиева.

Всего на территории областного центра расположены шесть кладбищ. Все они находятся на балансе городского отдела ЖКХ. Три закрыты для захоронений: по улице Киевской площадью 1,8 гектара, по улице Маяковского — 20 гектаров и по проспекту Абая — 5,3 гектара.

Действующими остаются три кладбища. Помимо городского за микрорайоном «Аэропорт», это Краснопартизанское кладбище вдоль трассы Костанай — Рудный и кладбище у жилого массива «Қонай».

Площадь Краснопартизанского кладбища составляет 50 гектаров. По озвученным данным, свободной территории здесь хватит примерно на 20 тысяч захоронений.

Отдельно Курмангалиева остановилась на расположении кладбища у «Қоная».

«Его площадь составляет 6,3 га, а расстояние до русла реки Тобол — всего 23 метра. Кладбище расположено в пределах водоохранной зоны и водоохранной полосы, в связи с этим экологи поднимают вопрос о соблюдении водного кодекса, а также санитарных и экологических требований», — сообщила она.

При оценке потребности в территориях для захоронений учитывают статистику смертности. По словам руководителя отдела, ежегодно в Костанае умирают порядка 2,2–2,3 тысячи человек.

«Действующим Генеральным планом предусмотрено расширение действующего городского кладбища в районе Аэропорта на площади порядка 90 га», — отметила Гулсара Курмангалиева.

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