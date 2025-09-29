Под три эстакады в Костанае предварительно попадают 82 земельных участка





В Костанае корректировкой Генерального плана предусмотрено строительство трёх эстакад. В их границы, по предварительным подсчётам, попадают около 82 земельных участков. Об этом сообщила руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная» Гулсара Курмангалиева.

«Также обращаю внимание, что озвученные сегодня показатели носят предварительный характер и будут уточняться по мере дальнейшей проработки проектных решений», — подчеркнула она.

В первую очередь планируется строительство эстакады по улице Дощанова с выходом на улицу Достык. Разработку документации намерены начать в 2027 году. В границы объекта предварительно попадают порядка 16 земельных участков общей площадью около 1,9 гектара.

Эстакада с улицы К. Доненбаевой на улицу Шақшақ Жәнібек батыра предусмотрена на этапе реализации Генплана в 2040–2050 годах. Здесь затрагиваются около 22 участков общей площадью ориентировочно один гектар.

Ещё одну эстакаду — по улице Тәуелсіздік с выходом на улицу К. Доненбаевой — предусматривают на 2030–2040 годы. В её границы предварительно попадают 44 земельных участка общей площадью порядка трёх гектаров. Большая часть — индивидуальные жилые дома.

«Эстакада – это объект с большой площадью застройки: помимо самого пролётного строения, необходимы территории под съезды, подходы, тротуары и инженерные сети. Поэтому под эстакады затрагиваются в том числе участки с капитальными строениями», — пояснила Курмангалиева.

До строительства эстакады предлагается обустроить выезд с кольцевой развязки микрорайона «Береке» на улицу К. Доненбаевой. Такой выезд предусмотрен действующим Генпланом.

Для соединяющего участка дороги потребуется изъятие трёх земельных участков. Один из них, площадью 0,68 гектара, попадает в границы дороги практически полностью. Два других затрагиваются частично.

«Прежде чем перейти к объектам, хочу сказать, что изъятие земельных участков для государственных нужд осуществляется в соответствии с Земельным кодексом и Законом РК „О государственном имуществе“», — отметила руководитель отдела.