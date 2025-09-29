Сильные дожди, снег и туманы: какой будет погода в Казахстане 3–5 ноября





На большей части Казахстана 3–5 ноября под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Однако на западе и востоке страны ожидаются дожди и снег.

На западе 4–5 ноября с приближением северо-западного циклона пройдут дожди, местами сильные. На востоке 3 ноября атмосферные фронты принесут осадки преимущественно в виде снега, временами сильные. Возможны гололёдные явления.

По республике прогнозируется усиление ветра, а ночью и утром — туманы.

На западе дневная температура понизится с +13…+21 до +6…+19 градусов, на юго-востоке — с +13…+18 до +10…+15 градусов. В остальных регионах существенных изменений температуры не ожидается.

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