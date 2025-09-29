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В Костанае Генпланом предусмотрен вынос птицефабрики из района «Дружбы»

— Сегодня, 11:26
Изображение для новости: В Костанае Генпланом предусмотрен вынос птицефабрики из района «Дружбы»

pixabay.com


Генеральным планом Костаная предусматривается вынос Костанайской птицефабрики АО «Север Птица», расположенной в районе жилого массива «Дружба». Об этом сообщила руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная» Гулсара Курмангалиева.

«Сегодня мы хотим заранее обозначить территории, которые могут быть поэтапно затронуты изъятием для государственных нужд», — пояснила она.

Предприятие производит пищевое яйцо. По информации Департамента экологии, птицефабрика отнесена к I категории.

«Санитарно-защитная зона предприятия уже сегодня распространяется на существующую жилую застройку, а также ограничивает развитие прилегающих территорий», — сообщила Гулсара Курмангалиева.

Генпланом предусмотрено изъятие земельного участка с последующим освоением территории для формирования единой планировочной структуры прилегающих жилых районов.

«Порядок, сроки и условия выноса будут определяться на последующих стадиях, в установленном законодательством порядке», — подчеркнула руководитель отдела.

Обязательным условием дальнейшего использования освобождаемой территории станет проведение собственником необходимых мероприятий по рекультивации земель.

«Они должны предусматривать демонтаж зданий и сооружений, вывоз отходов и помёта, санитарную обработку, обследование состояния почв и восстановление нарушенных земель в соответствие с экологическим кодексом и санитарными нормами», — пояснила Курмангалиева.

По её словам, предприниматель уже ознакомлен с планами.

«Отмечу, что предприниматель ознакомлен с данным развитием событий и не имеет возражений», — сообщила она.



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