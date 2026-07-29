Изъятие земель растянется на десятилетия: как изменится Костанай





В Костанае при корректировке Генерального плана предусматривают новые транспортные решения, электрические подстанции и зоны отдыха. Для реализации части проектов потребуется изъятие земельных участков для государственных нужд. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры Г. Г. Курмангалиева.

По её словам, рост города увеличивает нагрузку на инфраструктуру. На магистральных улицах растут транспортные потоки, а отсутствие резерва электрической мощности сдерживает новое строительство. При этом многие жилые кварталы, сформировавшиеся в прежние годы, не обеспечены парками и скверами в пешей доступности.

Корректировка Генплана позволит определить дальнейшие направления развития Костаная. В проекте предусмотрены эстакады, электрические подстанции и рекреационные зоны. Однако свободных территорий в центральной части города практически нет, поэтому для воплощения ряда решений потребуется изъятие участков.

«Сразу подчеркну: речь не идёт об одномоментном изъятии. Процесс будет проводиться поэтапно, на протяжении всего срока реализации Генерального плана, который в реальности продлится пару десятков лет, в строгом соответствии с порядком, установленным законодательством», — пояснила Курмангалиева.

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