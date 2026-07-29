В Казахстане изменят требования к автомобилям, ввозимым для личного пользования

С 31 декабря 2026 года в Казахстане начнут действовать новые требования к выпуску в обращение автомобилей, которые физические лица ввозят для личного пользования, сообщает Zakon.kz.
Для транспортных средств, подпадающих под установленный перечень, предусмотрены два условия: экологический класс — не ниже пятого, а срок с даты изготовления — не более пяти лет.
Изменения внесены приказом исполняющего обязанности министра транспорта от 28 октября 2026 года в допустимые параметры автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по дорогам Казахстана.
Передал пароли от банковских счетов и получил штраф: приговор в Костанайской области
В школах Казахстана началась вторая четверть
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.