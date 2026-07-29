В Казахстане изменят требования к автомобилям, ввозимым для личного пользования





С 31 декабря 2026 года в Казахстане начнут действовать новые требования к выпуску в обращение автомобилей, которые физические лица ввозят для личного пользования, сообщает Zakon.kz.

Для транспортных средств, подпадающих под установленный перечень, предусмотрены два условия: экологический класс — не ниже пятого, а срок с даты изготовления — не более пяти лет.

Изменения внесены приказом исполняющего обязанности министра транспорта от 28 октября 2026 года в допустимые параметры автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по дорогам Казахстана.

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