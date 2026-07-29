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В школах Казахстана началась вторая четверть

— Сегодня, 09:51
Изображение для новости: В школах Казахстана началась вторая четверть

pixabay.com


В казахстанских школах 2 ноября стартовала вторая четверть. Она продлится восемь учебных недель, сообщает Informburo.kz.

По графику на 2026–2027 учебный год зимние каникулы составят 14 календарных дней — с 28 декабря по 10 января включительно. В прошлом учебном году школьники отдыхали зимой 10 дней.

При пятидневной учебной неделе последним учебным днём станет 25 декабря: 26 и 27 декабря выпадают на субботу и воскресенье.

Дополнительный выходной во второй четверти предусмотрен 16 декабря, в День независимости. В этом году праздник приходится на среду. Новогодние выходные 1 и 2 января, а также Рождество 7 января входят в период зимних каникул.



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