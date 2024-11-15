До 80 пациентов в день и меньше 500 тысяч тенге: врач из Костаная рассказала о зарплате

В Казахстане с 1 января 2027 года участковым медикам планируют ввести дополнительные выплаты. Их размер будет зависеть от стажа и нагрузки. По информации Минздрава, зарплаты специалистов первичного звена могут вырасти до 40%. Мера затронет более 77 тысяч медицинских работников и должна помочь сократить кадровый дефицит.
Врач общей практики поликлиники №3 Костаная Ольга Ткачук работает в учреждении девять лет. Сейчас она обслуживает два участка — около четырёх тысяч человек. Помимо этого, берёт дополнительную работу в дневном стационаре.
«Я сейчас сижу не на одном окладе, потому что я взяла второй участок, помимо второго участка я еще беру на подработку дневной стационар. Как бы чуть-чуть побольше, но до 500 тысяч я точно не выхожу, не получаю», — рассказала Ольга Ткачук.
По предварительным расчётам Минздрава, зарплата сельских врачей с максимальным стажем может увеличиться с 534 тысяч до 760 тысяч тенге. Для среднего медицинского персонала в городах озвучен рост с 224 тысяч до 318 тысяч тенге.
Однако основной причиной нехватки специалистов в поликлиниках Ольга Ткачук считает высокую психоэмоциональную нагрузку. По её словам, ежедневно она принимает по 70–80 пациентов. Это люди по записи и без неё, в том числе нуждающиеся в срочной госпитализации. Одновременно необходимо оформлять медицинскую документацию.
«Что не успеваем делать во время приема, остаемся после приема», — отметила врач.
На 2027–2029 годы дополнительная ежегодная потребность в средствах на зарплаты медработникам оценивается примерно в 137 млрд тенге. Из них 34 млрд предполагается обеспечить за счёт республиканского бюджета, 103 млрд — за счёт ОСМС.
По мнению Ольги Ткачук, повышение должно коснуться всех категорий медицинских работников.
«Я считаю, что в медицине не должно быть разделений. Участковый врач, стационарный врач, медсестра, санитарка. Все мы помогаем. У всех у нас большая нагрузка и я считаю, что надо поднимать зарплату не только ПМСП, не только участковым», — подчеркнула она.
Доплаты за высокую эмоциональную нагрузку также рассматривают для психологов и социальных работников первичного звена. При этом с начала 2026 года повышенные выплаты уже получают около 24 тысяч сотрудников инфекционной службы и девять тысяч работников скорой помощи.
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