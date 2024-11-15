Утро начнётся с тумана: какой будет погода в Костанайской области





Осадков 2 ноября не прогнозируют. Ночью и утром на западе и севере области возможен туман. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Ночью температура воздуха составит 2–7 градусов мороза, на юге области — около 1 градуса тепла. Днём ожидается 6–11 градусов тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью температура опустится до 2–4 градусов мороза, днём воздух прогреется до 7–9 градусов тепла.

Спрос и ресурсы учтут при оценке новых промышленных проектов в Казахстане В Казахстане утвердили методику оценки баланса производственных мощностей. Она позволит оценивать новые промышленные проекты с...