Утро начнётся с тумана: какой будет погода в Костанайской области

До 80 пациентов в день и меньше 500 тысяч тенге: врач из Костаная рассказала о зарплате
В Казахстане с 1 января 2027 года участковым медикам планируют ввести дополнительные выплаты. Их размер...
Осадков 2 ноября не прогнозируют. Ночью и утром на западе и севере области возможен туман. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
Ночью температура воздуха составит 2–7 градусов мороза, на юге области — около 1 градуса тепла. Днём ожидается 6–11 градусов тепла.
В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью температура опустится до 2–4 градусов мороза, днём воздух прогреется до 7–9 градусов тепла.
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