Передал пароли от банковских счетов и получил штраф: приговор в Костанайской области

Карабалыкский районный суд назначил мужчине штраф в размере 86 500 тенге за незаконную передачу доступа к банковским счетам третьему лицу. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как установил суд, 25 января 2026 года подсудимый нашёл рекламную страницу в Telegram, после чего связался через WhatsApp с неизвестным. Собеседник предложил ему денежное вознаграждение за открытие банковских счетов и передачу доступа к ним.
Мужчина установил на телефон банковские приложения, ввёл персональные данные и открыл счета на своё имя. Затем передал неизвестному логины и пароли. Впоследствии по этим счетам были проведены многочисленные транзакции.
Дело рассмотрели по части 1 статьи 232-1 УК РК. Подсудимый полностью признал вину. Государственный обвинитель просил назначить ему штраф в размере 40 МРП.
Суд учёл наличие у мужчины малолетнего ребёнка, признание вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было. В итоге подсудимому назначили штраф в размере 20 МРП — 86 500 тенге.
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