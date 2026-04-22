Землю не выделяют, газ ждут годами: с чем жители пришли к акиму Костанайской области





Строительство предприятия в Сарыколе, открытие коррекционного учреждения в Костанае и газификацию Кушмуруна обсудили на приёме граждан у акима Костанайской области Кумара Аксакалова.

Инвестиции есть, вопрос с землёй не решён

Предприниматель Рашид Жалгасов намерен построить железнодорожный тупик на элеваторе в Сарыколе, а в перспективе — завод по переработке масличных культур. По словам бизнесмена, иностранные инвестиции для реализации планов есть, однако получить земельный участок без аукциона пока не удалось.

Предприниматель рассчитывает на поддержку областных властей. По его словам, на районном уровне инициатива не получила ожидаемого отклика.

Кумар Аксакалов отметил, что решение о выделении земли можно рассмотреть, но реализация проекта должна сопровождаться конкретными обязательствами.

«Мы можем выделить и сказать — слушайте, через 2 года мы ждем, через 2 года вы эту землю потеряете», — сказал глава региона.

Коррекционное учреждение могут открыть в бывшем детсаду

Жительница Костаная Айгерим Мурзина обратилась с предложением открыть в области коррекционную школу. Она воспитывает ребёнка с особенностями развития и несколько лет назад создала частный центр, в котором сегодня обучаются около 50 детей.

Самостоятельно открыть школу женщина не может, поэтому предложила выступить оператором проекта при поддержке государства.

В управлении образования потребность в таких учреждениях признают. По озвученным данным, из 295 детей с особенностями развития в возрасте до шести лет в Костанае дошкольное образование получают только 75. Ещё 220 детей остаются вне системы дошкольного обучения.

Для открытия учреждения рассматривают здание бывшего детского сада в девятом микрорайоне. Кумар Аксакалов сообщил, что решение о его восстановлении принято. При этом формат учреждения должны определить специалисты.

«Моя задача — найти средства и одобрить скажем так политически, что мы будем восстанавливать его для детей», — отметил аким области.

В ходе обсуждения глава региона поддержал вариант коррекционного детского сада, а также возможность размещения школы, если позволит территория.

Жители Кушмуруна сомневаются в качестве газификации

К приёму онлайн подключился житель Кушмуруна Данияр Есниязов. Он поднял вопросы сроков и качества работ по газификации посёлка.

По данным акимата, строительство газовых сетей началось в 2023 году. Проект предусматривает прокладку 95 километров сетей и позволит подключить к газу свыше семи тысяч жителей. Сейчас построено 72,5 километра. Завершение работ запланировано на 2027 год.

При этом, по словам Есниязова, вопрос газификации обсуждается ещё с 2018 года. Житель также выразил сомнения в качестве работы подрядчика.

«Такое ощущение, тяп-ляп, непонятно, кто специалисты и как они работают, где их набирали», — заявил он.

По словам районного акима, на объекте работают авторский и технический надзор. При наличии замечаний после завершения строительства работы не примут.

Кумар Аксакалов подчеркнул, что контролировать качество необходимо уже сейчас. Для этого он предложил привлечь общественность и создать официальную группу из жителей посёлка.

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