Ущерб свыше 8 млрд тенге: в дорожной отрасли Казахстана начали 33 расследования





В Казахстане по фактам нарушений в автодорожной отрасли начаты 33 досудебных расследования. Предварительный ущерб оценивается более чем в 8 млрд тенге. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев на совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

Проверки выявили системные нарушения на разных этапах — от планирования и строительства до эксплуатации дорог. Расследования продолжаются.

Кроме того, благодаря отмене необоснованных договоров и планов государственных закупок удалось предотвратить расходы на 36 млрд тенге. В частности, выявлены случаи объявления новых тендеров на ремонт уже отремонтированных дорог, в том числе тех, на которые ещё распространялись гарантийные обязательства подрядчиков.

На совещании также обсудили причины появления трещин, колейности и других дефектов покрытия. Представленные предложения предусматривают обновление нормативов с учётом климата регионов и фактических нагрузок на дороги.

Для повышения долговечности покрытия предложено совершенствовать состав дорожных материалов, применять модифицированный битум и неразрушающие методы контроля. Отдельное внимание уделили качеству светоотражающих знаков и разметки, соблюдению технологий строительства и ответственности подрядчиков.

По словам министра транспорта Нурлана Сауранбаева, проведена инвентаризация системы транспортировки и хранения битума. Разработаны подходы к повышению качества продукции и переходу на производство полимерно-модифицированного битума. Каспийский битумный и Павлодарский нефтехимический заводы готовы выпускать такую продукцию при наличии соответствующих заявок.

Для сохранности дорог предусмотрено усиление весогабаритного контроля. Участники рассмотрели предложения по законодательному закреплению автоматической фиксации нарушений, включая объезд автоматизированных станций измерения, а также усилению ответственности за перегруз. Продолжается интеграция цифровых инструментов мониторинга в единую систему E-Kolik.

Также обсуждались совершенствование управления местными дорогами, развитие придорожного сервиса и модернизация автомобильных пунктов пропуска.

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