В Казахстане изменится механизм расчета порога по мобильным переводам. Подробности LS рассказали в Комитете госдоходов.

По действующим критериям планируется ввести новое условие проверки. Согласно проекту приказа, если общая сумма поступлений на счет физического лица за три последовательных месяца превышает 12 МЗП (в 2025 году – около 1 млн тенге при МЗП 85 тыс. тенге), банки будут передавать сведения о таких клиентах в налоговые органы. Документ находится на стадии согласования.

В КГД уточнили, что критерии проверки не закреплены в Налоговом кодексе, а определяются приказом министерства финансов по согласованию с Нацбанком.

Контроль будет распространяться на физлица, если на их личные счета (не используемые для бизнеса) в течение трех месяцев подряд поступают переводы от 100 и более различных отправителей. Например, в августе – от 101 лица, в сентябре – от 130, в сентябре – от 100, в октябре – от 100.

«В этом случае сведения о таком физлице направляются банками в налоговый орган. При этом каждый БВУ отдельно ведет такой учет только по личным счетам, не предназначенным для бизнеса», – говорится в ответе КГД.

Мониторинг будет охватывать переводы не только в тенге, но и в иностранной валюте.

Если будут выявлены признаки предпринимательской деятельности, фискальные органы проведут камеральный контроль. В этом случае физлицо получит уведомление, которое нужно исполнить в течение 30 рабочих дней. В случае согласия необходимо встать на налоговый учет. Если же физлицо не согласно, тогда оно обязано предоставить письменное или электронное пояснение в органы госдоходов.

Что касается благотворительных сборов через мобильные переводы, то такие операции будут рассматриваться как волонтерская деятельность. В этом случае организатор обязан отчитаться перед получателем помощи о собранных средствах. Доходы облагаться налогом не будут.

«Однако если в течение трех месяцев на счет поступают переводы от 100 и более разных лиц, банк может начать мониторить операции. И тогда человеку нужно будет предоставить пояснение. Например, договор с фондом или отчет о собранных деньгах», – резюмировали в комитете.