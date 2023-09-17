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Могут быть метели. Каким будет октябрь для жителей Костанайской области?

Фото ALAU.KZ/НАТАЛЬИ ЛУГОВСКОЙ

Прогноз погоды на октябрь озвучили синоптики костанайского филиала Казгидромета. 

В октябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части области (норма: +3,9…+7,0°С).

Количество осадков в октябре прогнозируется около нормы на большей части области, меньше нормы -на северо-западе Костанайской области (норма 19…31мм).

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 5°С наступает в первой декаде октября.

Переход средней за сутки температуры воздуха через 0°С к отрицательным значениям в Костанайской области ожидается во второй декаде октября.

Осадков в октябре выпадает несколько больше, чем в сентябре, осадки могут быть жидкими и смешанными (в виде дождя и снега).

Средняя дата появления снежного покрова в Костанайской области 20-24 октября, на юге области в первой декаде ноября. В октябре могут наблюдаться метели.

 

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