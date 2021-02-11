Могут закрыться. Костанайские владельцы магазинов «у дома» обеспокоены новшеством

Костанайские владельцы магазинов у дома обеспокоены грядущим новшеством, которое, по их мнению, может их бизнес разорить. Дело в том, что с 1 июля они должны будут оформлять специальные документы за всю реализованную продукцию. Для этого покупатель, приобретая макароны или бутылку масла, должен будет представить продавцу свои личные данные и номер удостоверения. Бизнесмены уверены, если новшество будет введено, они попросту закроются, передает alau.kz

С ноября прошлого года в Казахстане запустили в работу пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары. А уже с 1 июля это новшество станет обязательным для всех, кто занимается торговлей, в том числе и небольших магазинов у дома, владельцы которых уже сейчас говорят, что к подобному не готовы. Ведь теперь, чтобы продать товар, они должны подготовить на него счет-фактуру, а для этого кассир обязан знать личные данные покупателя и номер удостоверения личности.

«Покупателю это не нужно и нам все равно кому продать товар. Мы розница, на нас замыкается реализация товара. Поставщик привозит нам товар с документами, мы можем их подтверждать, так же как мы делаем с табаком и алкоголем, выписывается счет -фактура и все», — объясняет индивидуальный предприниматель Ярослава Хорева.

Эти новшества, согласно официальным данным, вводятся для сквозного прослеживания оборота товаров в рамках ЕАЭС. Но создание на каждого покупателя сопроводительной накладной и счет-фактур, в том числе на ввозимый в Казахстан товар, костанайские бизнесмены считают лишним. Ведь, даже в магазине у Ярославы Хоревой, по ее словам, 80 процентов товаров, в том числе и продуктов питания, не казахстанского производства. Владельцы магазинов у дома подчеркивают, что для воплощения в жизнь нововведений потребуются серьезные материальные затраты.

«Что из себя представляет маленький магазин? Владелец, это как правило, много работы выполняет сам. Вот я с утра с 10 до 23 часов, выхожу уже после 23 часов и позже. Если будет введено СПТ, я и после должна буду заниматься этой документацией. Я вынуждена будут брать единицу, они будут пользоваться спросом — это дополнительные расходы», — возмущается предприниматель Сара Сакитаева.

Решение возможной проблемы, по словам владельцев магазинов у дома, это полный отказ от новшества. Бизнесмены не видят иного выхода, ведь не каждый покупатель, придя за макаронами или чистящими средствами, не готов будет предоставить свои данные для заполнения требуемых бумаг. Костанайские владельцы магазинов у домов, а их больше 100 человек, сейчас ведут активную деятельность, все, чтобы их услышали. Они пишут письма в ведомства и организации, составили петицию в интернете, обращаются в СМИ. Если не получится ничего изменить, говорят некоторые их них, свои бизнес они будут вынуждены закрыть.

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