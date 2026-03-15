В Костанайском областном перинатальном центре участие в республиканском референдуме приняли беременные женщины и пациентки, которые только недавно стали мамами. Для их удобства на территории медучреждения была организована работа переносной урны для голосования.

Благодаря этому женщины смогли отдать свой голос прямо в отделении, не покидая медицинское учреждение. Среди них — жительница Наурзумского района Каракат Сатмагамбет. Несколько дней назад она впервые стала мамой. Пока новорождённая малышка спала, молодая мама воспользовалась возможностью принять участие в голосовании.

«Очень удобно, потому что, находясь здесь, с ребёнком сложно куда-то ходить, особенно в такое время. Я чувствую возложенную на меня ответственность. Считаю своим долгом участвовать в таких политических кампаниях», — поделилась Каракат Сатмагамбет.

Участок в областной больнице

На территории Костанайской областной больницы также функционирует участок референдума №8. Здесь голосуют пациенты, которые проходят лечение, реабилитацию или получают медицинскую помощь. Всего в списке участка числится 320 человек.

Как сообщил председатель участковой комиссии Иван Янцен, на участке работает одна стационарная урна, а также две переносные — для пациентов, которые не могут самостоятельно прийти на участок.

«У нас одна стационарная урна. Сюда подходят пациенты, которые могут передвигаться и принимать активное участие. Также есть две переносные урны — для пациентов, которые сейчас не могут подойти на участок. Одна работает в родильном и акушерском стационаре», — рассказал Иван Янцен.

Кроме того, члены комиссии выезжали с переносной урной в стационар кожно-венерологического диспансера.

Голосование на закрытом участке

Поскольку участок в областной больнице относится к закрытому типу, процесс голосования здесь завершился раньше, чем на обычных участках. По словам организаторов, это стандартная процедура: списки формируются заранее, и пациенты стараются проголосовать в первой половине дня, до начала медицинских процедур.

