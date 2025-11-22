Казахстан запускает масштабный механизм развития реального сектора экономики – государственную программу «Заказ на инвестиции». Основная цель программы заключается в поддержке проектов малого, среднего и крупного бизнеса по производству товаров, наиболее востребованных на внутреннем рынке и имеющих высокую долю импорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.

Особое внимание будет уделено агропромышленному комплексу и потребительским товарам обрабатывающей промышленности.

По словам министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, программа станет системным инструментом импортозамещения и диверсификации экономики, обеспечив приток инвестиций именно в те сегменты, где страна испытывает наибольшую потребность.

«Мы ожидаем, что новый подход позволит не только закрыть внутренние дефициты по ключевым видам продукции, но и сформировать экспортно-ориентированные производства, обеспечив устойчивый экономический рост регионов», — отметил министр.

Государством определяются перспективные ниши с высоким потенциалом импортозамещения и экспорта, а регионы формируют конкретные проекты и определяют бизнес-инициаторов, готовых их реализовать. Эффективность проектов, их финансовая и производственная состоятельность анализируются через инструменты холдинга «Байтерек», что повышает прозрачность и снижает инвестиционные риски.

Министерство сельского хозяйства провело комплексный анализ, включающий оценку обеспеченности регионов по молоку, мясу, овощам, сахару, картофелю, рыбе и другим ключевым продуктам, выявление дефицитов и уровня импортозависимости, анализ загрузки перерабатывающих мощностей, оценку сырьевого потенциала регионов, а также потенциал экспорта по позициям, где возможно быстрое наращивание объемов.

На основе этих данных министерство рекомендовало акиматам конкретные ниши и предложило организовать поиск инвесторов для закрытия выявленных дефицитов.

Пул проектов агропромышленного комплекса включает строительство молочно-товарных ферм, развитие мясного животноводства и птицеводства, переработку молока, мяса, кожи и шерсти, переработку рыбы, глубокую переработку зерна, создание тепличных комплексов и развитие сахарной промышленности. Эти направления соответствуют государственной стратегии по снижению импортозависимости и направлены на реализацию конкретных проектов с учетом ресурсной базы каждого региона.

В настоящее время акиматами областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента совместно с бизнес-сообществом и АО «НУХ «Байтерек» ведется скрининг пула инвестиционных проектов. На этой стадии часть проектов была отсеяна вследствии несоответствия базовым критериям: недостаточной обеспеченности сырьевой базой, низкой экономической устойчивости, отсутствия подтвержденного инвестора, несоответствия технологическим требованиям либо дублирования уже загруженных мощностей. Это позволит сформировать качественный, сбалансированный портфель, ориентированный на реальное закрытие дефицитов и достижение ключевых показателей по снижению импортозависимости.

Переработка молока будет развиваться в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Павлодарской областях и в г. Шымкенте. Планируется реализация 10 проектов на сумму 67,6 млрд тенге с общей мощностью 310 тыс. тонн готовой продукции.

Так, крупнейший инвестор – компания Solico Group (Иран), планирует строительство завода по производству сырной продукции в Алматинской области мощностью 200 тыс. тонн в год, с объемом инвестиций 33,1 млрд тенге.

Обеспеченность мясом птицы составляет 80%. В связи с этим в Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, Жетісу и г. Астана планируется реализация 23 проектов на сумму 432,2 млрд тенге, мощностью более 456,7 тыс. тонн готовой продукции. Среди крупных проектов – птицефабрика «Айтас КЗ» с объемом инвестиций 146 млрд тенге и мощностью более 120 тыс. тонн продукции.

Для снижения импортозависимости по сахару в Казахстане будут реализованы ряд проектов в Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях. В Алматинской области планируется проект Qazaqarab sugar с инвестициями 247,1 млрд тенге и мощностью более 500 тыс. тонн.

В 2025 году Казахстан собрал рекордный урожай – 27 млн тонн зерна, что открывает возможности для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Китайская компания «Далян холдинг» планирует переработку 3 млн тонн зерна в Акмолинской области с инвестициями $1,6 млрд США.

«Каждый проект находится на особом контроле. Министерство окажет всестороннее содействие в реализации. Мы продолжим усиливать работу с регионами и бизнесом, чтобы каждый проект был финансово устойчивым, технологически обоснованным и максимально эффективным для экономики страны», — подчеркнул министр.

О погоде в Костанае и области 23 ноября По данным синоптиков, ночью 23 ноября на западе и севере области ожидаются осадки в виде...

По квартирам ходят неизвестные - предупреждение для казахстанцев Министерством просвещения Республики Казахстан зафиксирован случай, когда неизвестные лица представляются сотрудниками ведомства и посещают дома...