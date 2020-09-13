Мораторий на прием на госслужбу хотят ввести в Казахстане

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на встрече членов Президентского молодежного кадрового резерва с рядом руководителей ключевых госорганов поделилась планами касательно сокращения государственного аппарата, передает BaigeNews.kz со ссылкой на «Казинформ».

По словам Жаилгановой, сокращение госаппарата нужно провести «разумно, в рамках закона и чтобы ни один человек не остался без работы».

«В этом отношении у Агентства по делам госслужбы подход следующий: мы будем сокращать на 10% в этом году, и на 15% в 2021 году. И в первую очередь мы будем делать это за счет вакансий. Кроме того, мы будем продумывать эти шаги по сокращению госаппарата и предлагать человеку другую работу», – сказала Анар Жаилганова.

Спикер привела примеры.

«К примеру, акиматы могут предложить работу в подведомственных организациях или в квазигоссекторе и так далее. Конечно, квазигоссектор тоже будет сокращаться, но за это отвечает уже министерство экономики. Мы сейчас просчитываем алгоритм действий, основа которого заключается в том, чтобы уберечь госслужащих. Сокращать мы будем, но в то же время ни один человек не должен остаться без работы. Если человек не согласится на предлагаемую ему в качестве альтернативы должность, то по закону мы обязаны выдать ему компенсацию в размере четырех окладов, дальше он будет искать работу в другом секторе сам», – пояснила Анар Жаилганова.

Другой мерой, по ее словам, станет введение моратория на вакансии в госаппарате.

«Мы хотим объявить мораторий, этот вопрос сейчас прорабатывается и находится на согласовании. Мы хотим объявить мораторий на конкурсы, чтобы пока не принимали на государственную службу какое-то время в 2020 году и, возможно, в 2021 году тоже. Потому что говорить о сокращении и одновременно набирать людей будет неправильно», – подчеркнула глава АДГС.

Напомним, выступая с Посланием народу Казахстана 1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил сократить государственный аппарат на 25 процентов.

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