В Костанайской области в ближайшие сутки сохранится морозная и сухая погода.
По прогнозу синоптиков, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 26–31 градус мороза, на юге области — до 21 мороза.
Днем столбики термометров покажут 20–25 градусов ниже нуля, на юге региона — около 17 мороза.
В Костанае ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до 28–30 градусов мороза, днем — до 21–23 градусов ниже нуля.
