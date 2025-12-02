Информация о закрытии и ограничении движения автомобильных дорог общего пользования.

По состоянию на 20:00 часов 14 января текущего года в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, усиление ветра) на территории региона введены ограничения и закрытия движения на автомобильных дорогах общего пользования.

Республиканские автомобильные дороги

Ограничено движение для дизельного и общественного транспорта:

KAZ 23 «Костанай – Аулиеколь – Сурган», км 8–232

(от г. Тобыл до границы Акмолинской области); KAZ 03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п.п. Кайрак)», км 555–729

(от г. Тобыл до границы Северо-Казахстанской области); KAZ 03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п.п. Кайрак)», км 539–418

(от г. Костанай до п. Карабалык); KAZ 13 «Жезказган – Аркалык – Петропавловск», км 340–377

(от г. Аркалык до границы Акмолинской области); KAZ 18 «Костанай – Мамлютка», км 403–180

(от г. Тобыл до границы Северо-Казахстанской области).

Областные автомобильные дороги

Ограничено движение для дизельного и общественного транспорта:

Пресногорьковка – Белоглинка – Воскресеновка, км 63–106; Узунколь – Сарыколь, км 0–79; Сарыколь – Большие Дубравы, км 0–56; Койбагор – Карасу – Севастопольское, км 0–124; Красная Пресня – Звериноголовское, км 0–56; Рудный – Качары – Федоровка, км 0–82,7; Житикара – Камысты – Ливановка, км 0–48 и км 56–73; Костанай – Введенка, км 8–97.

Закрыто движение для всех видов транспорта:

Аулиеколь – Жалдама, км 0–257; Аркалык – Торгай, км 0–287,9; Караменды – Раздольное – Аралколь, км 0–128.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями дорожных и экстренных служб.

