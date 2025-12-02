USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Мороз и ветер остановили дороги: в регионе закрыто и ограничено движение транспорта

— Сегодня, 20:20
Изображение для новости: Мороз и ветер остановили дороги: в регионе закрыто и ограничено движение транспорта

pixabay.com

Информация о закрытии и ограничении движения автомобильных дорог общего пользования.

По состоянию на 20:00 часов 14 января текущего года в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, усиление ветра) на территории региона введены ограничения и закрытия движения на автомобильных дорогах общего пользования.

Республиканские автомобильные дороги

Ограничено движение для дизельного и общественного транспорта:

  1. KAZ 23 «Костанай – Аулиеколь – Сурган», км 8–232
    (от г. Тобыл до границы Акмолинской области);
  2. KAZ 03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п.п. Кайрак)», км 555–729
    (от г. Тобыл до границы Северо-Казахстанской области);
  3. KAZ 03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п.п. Кайрак)», км 539–418
    (от г. Костанай до п. Карабалык);
  4. KAZ 13 «Жезказган – Аркалык – Петропавловск», км 340–377
    (от г. Аркалык до границы Акмолинской области);
  5. KAZ 18 «Костанай – Мамлютка», км 403–180
    (от г. Тобыл до границы Северо-Казахстанской области).

Областные автомобильные дороги

Ограничено движение для дизельного и общественного транспорта:

  1. Пресногорьковка – Белоглинка – Воскресеновка, км 63–106;
  2. Узунколь – Сарыколь, км 0–79;
  3. Сарыколь – Большие Дубравы, км 0–56;
  4. Койбагор – Карасу – Севастопольское, км 0–124;
  5. Красная Пресня – Звериноголовское, км 0–56;
  6. Рудный – Качары – Федоровка, км 0–82,7;
  7. Житикара – Камысты – Ливановка, км 0–48 и км 56–73;
  8. Костанай – Введенка, км 8–97.

Закрыто движение для всех видов транспорта:

  1. Аулиеколь – Жалдама, км 0–257;
  2. Аркалык – Торгай, км 0–287,9;
  3. Караменды – Раздольное – Аралколь, км 0–128.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями дорожных и экстренных служб.



