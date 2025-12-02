Информация о закрытии и ограничении движения автомобильных дорог общего пользования.
По состоянию на 20:00 часов 14 января текущего года в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, усиление ветра) на территории региона введены ограничения и закрытия движения на автомобильных дорогах общего пользования.
Республиканские автомобильные дороги
Ограничено движение для дизельного и общественного транспорта:
- KAZ 23 «Костанай – Аулиеколь – Сурган», км 8–232
(от г. Тобыл до границы Акмолинской области);
- KAZ 03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п.п. Кайрак)», км 555–729
(от г. Тобыл до границы Северо-Казахстанской области);
- KAZ 03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п.п. Кайрак)», км 539–418
(от г. Костанай до п. Карабалык);
- KAZ 13 «Жезказган – Аркалык – Петропавловск», км 340–377
(от г. Аркалык до границы Акмолинской области);
- KAZ 18 «Костанай – Мамлютка», км 403–180
(от г. Тобыл до границы Северо-Казахстанской области).
Областные автомобильные дороги
Ограничено движение для дизельного и общественного транспорта:
- Пресногорьковка – Белоглинка – Воскресеновка, км 63–106;
- Узунколь – Сарыколь, км 0–79;
- Сарыколь – Большие Дубравы, км 0–56;
- Койбагор – Карасу – Севастопольское, км 0–124;
- Красная Пресня – Звериноголовское, км 0–56;
- Рудный – Качары – Федоровка, км 0–82,7;
- Житикара – Камысты – Ливановка, км 0–48 и км 56–73;
- Костанай – Введенка, км 8–97.
Закрыто движение для всех видов транспорта:
- Аулиеколь – Жалдама, км 0–257;
- Аркалык – Торгай, км 0–287,9;
- Караменды – Раздольное – Аралколь, км 0–128.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями дорожных и экстренных служб.
Суд вернул многодетную мать в очередь на жильё спустя почти 18 лет
Старые сертификаты больше не действуют: что изменилось для казахстанских производителей
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.