Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Костанайская область. Ночью и утром на востоке и юге региона ожидаются снег и метель.

По данным метеорологов, на западе, севере и юге области возможен туман. Ветер северо-западный со скоростью 9–14 м/с, на востоке и юге области порывы могут достигать 15–20 м/с, временами усиливаясь до 23 м/с.

Температура воздуха ночью составит 25–30 градусов мороза, на севере области столбики термометров могут опуститься до –33 градусов, а на юге ожидается около –20 градусов . Днем температура будет держаться на уровне 15–20 градусов ниже нуля.

В Костанай прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 9–14 м/с. Ночью температура воздуха составит –28…–30 градусов, днем ожидается –18…–20 градусов.

