Ночью на юге региона ожидается небольшой снег. На западе, севере и юге области местами прогнозируется туман. Ветер северный и северо-восточный, скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью по области составит 30–35 градусов мороза, на юге — 20–25 градусов ниже нуля.
Днём столбики термометров покажут 22–27 градусов мороза, на юге области — до 17 градусов ниже нуля.
В городе Костанай ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный, 2–7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 30–32 градуса мороза, днём — 23–25 градусов ниже нуля.
