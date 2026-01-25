Ночью на юге региона ожидается небольшой снег. На западе, севере и юге области местами прогнозируется туман. Ветер северный и северо-восточный, скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит 30–35 градусов мороза, на юге — 20–25 градусов ниже нуля.

Днём столбики термометров покажут 22–27 градусов мороза, на юге области — до 17 градусов ниже нуля.

В городе Костанай ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный, 2–7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 30–32 градуса мороза, днём — 23–25 градусов ниже нуля.

Школьников первой смены Костаная перевели на дистанционное обучение В связи с понижением температуры воздуха до –28–30 °C и скоростью ветра 6 м/с учащиеся...