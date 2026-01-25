USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Морозы до −35 и туман: прогноз погоды в Костанайской области

— Сегодня, 16:32
Изображение для новости: Морозы до −35 и туман: прогноз погоды в Костанайской области

pixabay.com

Ночью на юге региона ожидается небольшой снег. На западе, севере и юге области местами прогнозируется туман. Ветер северный и северо-восточный, скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит 30–35 градусов мороза, на юге — 20–25 градусов ниже нуля.

Днём столбики термометров покажут 22–27 градусов мороза, на юге области — до 17 градусов ниже нуля.

В городе Костанай ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный, 2–7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 30–32 градуса мороза, днём — 23–25 градусов ниже нуля.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.