В Костанайской области в ближайшие сутки ожидается неустойчивая зимняя погода.

На западе и севере региона прогнозируются небольшой снег и низовая метель. На востоке и юге области местами ожидается туман. Ветер юго-западный со скоростью 7–12 м/с, днём на западе и севере области порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от –27 до –32 градусов, на западе и юге области — около –24 градусов. Днём столбики термометров покажут –10…–15 градусов, на востоке и юге региона — до –18 градусов мороза.

В городе Костанай ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до –27…–29 градусов, днём прогнозируется –12…–14 градусов мороза.