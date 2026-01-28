Мошенники разработали новую схему обмана казахстанцев: они самостоятельно связываются с людьми, которые ранее уже становились жертвами аферистов, сообщает Zakon.kz. Об этом 27 января 2026 года проинформировали в пресс-службе Департамент полиции области Абай.

Как действует новая схема

Как уточняется, злоумышленники связываются с гражданами, пострадавшими от интернет-мошенничества, либо люди сами находят их через поддельные объявления в социальных сетях. Неизвестные представляются юристами, финансовыми консультантами, сотрудниками специальных следственных групп или организаций, якобы помогающих жертвам мошенников.

При этом они заявляют, что знают о деле, и обещают полностью вернуть похищенные средства.

Под видом помощи — повторный обман

Таким образом мошенники пытаются завоевать доверие граждан. Однако в полиции подчёркивают, что подобные обращения являются частью мошеннической схемы.

Под какими предлогами требуют деньги

По данным правоохранительных органов, под различными предлогами злоумышленники требуют оплату услуг, внесение государственной пошлины или страхового взноса. В результате люди снова теряют деньги.

Что важно помнить гражданам

В полиции напомнили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют перевода денег по телефону, через мессенджеры или социальные сети. Заявления о «быстром и гарантированном» возврате средств не соответствуют действительности, а официальные юристы и государственные органы не работают по предоплате.

Как действовать при подозрительном звонке

Если поступил подобный звонок, рекомендуется немедленно прекратить разговор, не совершать никаких платежей, не передавать личные данные, номера банковских карт и SMS-коды, а также сразу обратиться по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции.

Кого чаще всего выбирают мошенники

В Департаменте полиции отметили, что мошенники чаще всего нацелены на пожилых людей и тех, кто уже ранее пострадал от обмана. Граждан призвали довести эту информацию до своих близких и родственников, особенно пожилых родителей, и проявлять бдительность.

Погода в Казахстане: антициклон принесёт потепление и осадки В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана окажется под влиянием обширного антициклона. В связи...

Возвращение бумажных дневников: что сказала министр просвещения Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова высказалась о возможном возвращении бумажных дневников в школах, отметив, что...

Машины не разъезжаются, спецтехника не проходит: Береке ждёт перестройка В микрорайоне Береке, который сегодня активно застраивается как по государственным программам, так и частными застройщиками,...