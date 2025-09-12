 Ya Metrika Fast
Мошенники придумывают новые схемы для обмана граждан

— Сегодня, 11:19
Изображение для новости: Мошенники придумывают новые схемы для обмана граждан

pixabay.com

Мошенники придумывают новые схемы для обмана граждан. Какие схемы используют, сообщили в Национальном банке РК. 

  • Телефонное мошенничество — вишинг: они звонят от имени Нацбанка, полиции, медучреждений.
  • Фишинг: письма и SMS с «официальными» ссылками или вложениями.
  • Программы удаленного доступа: HopToDesk, RustDesk, AnyDesk и другие.

Национальный Банк не проводит денежные расчеты с населением, не звонит гражданам, не открывает счета и не предлагает инвестиции Если столкнулись с мошенниками, обращайтесь в правоохранительные органы.



