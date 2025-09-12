Мошенники придумывают новые схемы для обмана граждан. Какие схемы используют, сообщили в Национальном банке РК.

Телефонное мошенничество — вишинг: они звонят от имени Нацбанка, полиции, медучреждений.

Фишинг: письма и SMS с «официальными» ссылками или вложениями.

Программы удаленного доступа: HopToDesk, RustDesk, AnyDesk и другие.

Национальный Банк не проводит денежные расчеты с населением, не звонит гражданам, не открывает счета и не предлагает инвестиции Если столкнулись с мошенниками, обращайтесь в правоохранительные органы.

"Письмо учителю" - Шустова Нина Борисовна От всей души от лица родителей 3 "Г" класса образовательной школы N7 г.Костаная, хотим сказать...

Усиленные рейды начались по всему Казахстану В Казахстане сегодня, 12 сентября 2025 года, стартовало оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Правопорядок". Об этом заявили...

В распространении в соцсетях провокационных материалов подозревается житель Костанайской области В ходе оперативной работы сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции и Комитета национальной безопасности,...