Мошенники стали чаще покупать записи голосов для обмана — эксперт

Мошенники начали покупать записи голосов людей для дальнейшего обмана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил директор Центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита« Павел Коваленко.

«Кейсов, когда начинается покупка просто голосов людей, становится все больше. (…). Сейчас уже от 300 до пяти тысяч рублей просят записать голос какого-то человека, чтобы использовать его в дальнейшем для выманивания каких-то денежных средств«, — рассказал эксперт.

В последнее время участились случаи копирования или взлома аккаунтов в мессенджерах и подделки голосов для звонов потенциальным жертвам. Источниками для подделки голоса в мошеннических целях становились голосовые сообщения.

По информации МВД РК, операторы связи в Казахстане заблокировали более 44 миллионов звонков от мошенников. В ведомстве рассказали, что одним из способов обмана остаются звонки якобы от имени сотрудников банков, правоохранительных и других госорганов.

Под предлогом сохранности денег граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный «страховой» счет, который в последующем используется для дальнейших переводов либо обналичивания похищенных денег.

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