Лисаковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданки С. к гражданину Ч. о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Суть дела

Судом установлено, что в ноябре 2025 года неизвестные лица обманным путём завладели денежными средствами истицы на сумму более 32 млн тенге. При этом 1 млн тенге по указанию мошенников был переведён на банковские счета ответчика. Договорных отношений между сторонами не было.

Позиция ответчика

Ответчик иск не признал. В суде он пояснил, что нашёл в социальной сети Instagram объявление о заработке. После этого с ним связался неизвестный и предложил работу, связанную с переводом денежных средств.

По словам ответчика, он открыл банковский счёт, прошёл верификацию и передал доступ третьим лицам, которые и осуществляли операции.

Доказательства в суде

Суд установил, что факт перевода денежных средств подтверждается квитанцией и банковской выпиской. Доводы ответчика о неполучении средств признаны несостоятельными, поскольку деньги были сняты со счёта, оформленного на его имя.

Решение суда

Суд пришёл к выводу, что ответчик неосновательно обогатился за счёт средств истицы и обязан вернуть сумму в соответствии с гражданским законодательством.

Также суд подчеркнул, что извлечение выгоды из недобросовестного поведения является незаконным.

Итог

Исковые требования удовлетворены в полном объёме.

Решение суда пока не вступило в законную силу.