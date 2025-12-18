Правоохранительные органы предупредили о новой уловке кибермошенников: злоумышленники добиваются того, чтобы граждане сами выходили с ними на связь, после чего проще применить методы социальной инженерии и выманить конфиденциальные данные.
По информации, опубликованной в зарубежных источниках, аферисты запустили волну рассылок SMS и электронных писем от имени служб доставки, управляющих компаний и банков. В сообщениях обычно говорится о якобы возникшей проблеме — «ошибка в авторизации», «замена домофона», «проверка счетчиков» или «необходимо срочно уточнить данные». Далее получателя подталкивают перезвонить по указанному номеру.
В полиции отмечают: когда человек звонит сам, снижается настороженность, и преступникам легче убедить собеседника назвать личные данные, продиктовать одноразовый код из SMS или выполнить «инструкции», которые в итоге приводят к доступу к аккаунтам и деньгам.
Как обезопасить себя
Полиция и Генеральная прокуратура рекомендуют соблюдать меры предосторожности:
- критически относиться к неизвестным сообщениям и звонкам, даже если они выглядят «официально»;
- перезванивать только по номерам, указанным на официальных сайтах организаций (а не в SMS/письме);
- использовать двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях и важных сервисах;
- не сообщать никому данные банковской карты, CVV/CVC, PIN-коды, одноразовые коды из SMS и другую конфиденциальную информацию;
- не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения «для проверки/защиты/идентификации» по просьбе неизвестных.
Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность и соблюдать правила кибербезопасности — это помогает снизить риск стать жертвой мошенников.
