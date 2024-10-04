В Казахстан прибыли мощи святой блаженной старицы Матроны Московской. Об этом сообщает пресс-служба Костанайской Епархии.
«С 28 сентября по 10 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Казахстанский Митрополичий округ посетит великая святыня — мощи и часть ризы блаженной старицы Матроны Московской, почитаемой миллионами православных верующих по всему миру. Паломничество святыни приурочено к празднованию 25-летия Астанайской и Алма-Атинской епархии и предстоящему 15-летию утверждения канонического статуса Казахстанского Митрополичьего округа», — говорится в сообщении.
Поклониться мощам можно 12 и 13 октября в Костанае в Константино-Еленинском соборе. 14 октября мощи будут в Рудном в соборе Иоанна Богослова.