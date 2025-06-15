Комитет государственных доходов Минфина Казахстана пояснил, что переводы с депозитов и между личными счетами не будут учитываться при контроле мобильных переводов. Это значит, что казахстанцы могут спокойно перемещать деньги между своими счетами и вкладами без риска попасть под налоговую проверку, пишет digitalbusiness.kz

А будет так:

Напомним, сейчас прорабатываются новые критерии контроля переводов — правки рассматриваются в Сенате. Они предполагают проверять физлиц, которые получают переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно, в течение трех месяцев подряд (примерно по 330 тысяч тенге). При этом сумма поступлений должна превышать 1 020 000 тенге — 12-кратный размер минимальной зарплаты в 2025 году.

Что еще не интересует налоговую

Кроме переводов с депозитов, из расчета лимитов исключены зарплаты, социальные выплаты и переводы от близких родственников (пояснения ниже). Если новые правила будут приняты без изменений, они начнут действовать с 1 января 2026 года

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