В Костанае продолжают закрывать мусоропроводы в многоэтажных домах, построенных ещё в советское время. Всего в областном центре насчитывается 39 таких домов. С прошлого года шахты постепенно заварили уже в девяти многоэтажках.
Как поясняют в акимате, основная причина — переход мусоровывозящих компаний на евроконтейнеры и новую спецтехнику.
«В данный момент к нам обратились жители пяти многоэтажных домов. Мы уже провели собрания. Люди и управляющие компании сами просят закрыть мусоропроводы. В шахтах начали появляться разносчики инфекций — мыши, крысы, насекомые», — сообщил специалист отдела жилищных отношений акимата Костаная Руслан Ахметжанов.
По его словам, мусоропроводы часто использовались не по назначению.
«Были случаи, когда шахты забивали матрасами, ёлками и другими крупными отходами, которые туда выбрасывать категорически нельзя. Это, в том числе, вопрос пожарной безопасности», — отметил он.
Председатель КСП «Виктория» Наталья Тарасенко рассказала, что в её управлении находилось пять домов с мусоропроводами, которые заварили этим летом, в том числе девятиэтажка по улице Гоголя, 92.
«Мы проводили собрания, собирали опросные листы, получали согласие собственников. Серьёзных противников закрытия практически не было. Были единицы — в основном пожилые люди, которые переживали, как теперь выносить мусор», — пояснила Тарасенко.
Она добавила, что обслуживание мусоропроводов было затратным и неудобным.
«Нужно было нанимать человека, который выкатывал контейнер к приезду спецтехники. А во дворах большому мусоровозу зачастую просто негде развернуться», — отметила председатель КСП.
После закрытия мусоропроводов жильцы перестали жаловаться на неприятные запахи и насекомых в подъездах. Освободившееся помещение в некоторых домах используют как кладовые.
«Теперь это закрытая металлическая дверь с замком. Жильцы могут хранить там личные вещи или стройматериалы. Сам мусоропровод заварен и доступа к нему больше нет», — рассказали жители.
Мусор теперь выносят на общедомовые контейнерные площадки во дворах, где количество контейнеров увеличили.
Жаңалықтар - 02.03.26
