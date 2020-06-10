Мужчина спас детей из пожара в Костанайской области

Ночью 10 июня в селе Первомайское Фёдоровского района произошел пожар в квартире дома по улице Юбилейная. Пожар ликвидирован, огнем повреждены две квартиры. Общая площадь пожара 100 квадратных метров. Произошло обрушение конструкций кровли и межкомнатных перегородок. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

В результате пожара получили ожоги тела хозяин одной из квартир, его 6-летний сын, а также при спасении детей получил ожоги 30-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливается.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

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