Мужчина спас детей из пожара в Костанайской области

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области
COVID-2019 в Казахстане
13872 - зарегистрированно
8593 - выздоровевших
67 - летальных случаев
210(+1) - в Костанайской области
Ночью 10 июня в селе Первомайское Фёдоровского района произошел пожар в квартире дома по улице Юбилейная. Пожар ликвидирован, огнем повреждены две квартиры. Общая площадь пожара 100 квадратных метров. Произошло обрушение конструкций кровли и межкомнатных перегородок. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.
В результате пожара получили ожоги тела хозяин одной из квартир, его 6-летний сын, а также при спасении детей получил ожоги 30-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу.
Причина пожара и материальный ущерб устанавливается.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.