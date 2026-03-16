Мужчина заблудился из-за густого тумана в Костанайской области

— Сегодня, 09:55
В Аулиекольском районе Костанайской области спасатели завершили поисково-спасательную операцию по розыску пастуха, пропавшего во время выпаса лошадей.

По информации МЧС, 14 марта мужчина выехал из села Москалевка. Из-за густого тумана он потерял ориентир в степи, после чего связь с ним прервалась.

К поискам привлекли спасателей, полицию и беспилотник

В поисковой операции были задействованы сотрудники ДЧС, полицейские, представители местных исполнительных органов и жители района. Для обследования территории использовались спецтехника, беспилотный летательный аппарат и спутниковая связь.

Ночью спасатели обнаружили лошадь пропавшего мужчины, что помогло сузить район поисков.

Мужчину нашли утром 16 марта

Утром 16 марта пастуха обнаружили на открытой местности между двумя населёнными пунктами. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Спасатели напомнили жителям региона о необходимости учитывать погодные условия при выезде в степные районы, брать с собой средства связи и навигации, а также заранее сообщать близким о маршруте передвижения.


