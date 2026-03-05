Департамент по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел предупредил казахстанцев о рисках, связанных с интернет-объявлениями о якобы высокооплачиваемой работе за рубежом, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, подобные предложения чаще всего распространяются через Telegram-каналы, группы в WhatsApp, социальные сети и сайты объявлений.

Как отмечают в МВД, злоумышленники обещают потенциальным кандидатам высокий доход, оплаченный перелёт и проживание, а также простую работу, для которой якобы не требуется опыт и знание языка.

Однако по прибытии за границу люди могут столкнуться с серьёзными проблемами. Среди возможных рисков — изъятие паспортов и других документов, ограничение свободы передвижения, невыплата заработной платы, вымогательство денег за возвращение на родину, а также психологическое давление и угрозы. В некоторых случаях пострадавших могут принуждать к участию в интернет-мошенничествах.

В МВД призывают граждан соблюдать меры предосторожности. Специалисты рекомендуют оформлять трудоустройство за границей только через лицензированные агентства, тщательно проверять работодателя и условия договора, а также не передавать личные документы и персональные данные третьим лицам.

Кроме того, перед поездкой важно сообщать родственникам маршрут и место пребывания.

В ведомстве подчеркнули, что при получении подозрительных предложений о работе или признаках мошенничества необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Полицейские также призвали граждан сохранять бдительность и не доверять сомнительным предложениям в интернете.

