8 августа Министерство внутренних дел Казахстана рассказало о мерах предосторожности при пользовании интернет-ресурсами и цифровыми сервисами, сообщает Zakon.kz.

Реализовано масштабное оповещение: SMS-уведомления с напоминанием об основных мерах кибербезопасности были направлены более чем 7,8 миллионам абонентов мобильной связи.

Цель данной акции – профилактика интернет-мошенничества и повышение цифровой грамотности граждан.

Какой будет погода в выходные Прогноз погоды по Казахстану на 9-11 августа представили синоптики Казгидромета. В ближайшие три дня с...

Сбой на линии. Как мошенники пытаются обмануть даже бдительных казахстанцев Звонки от мошенников часто поступают от иностранных номеров, что позволяет казахстанцам заподозрить обман. Но злоумышленники...

Тысячи квадратных метров новой брусчатки уложено в Костанае Как сообщил аким Костаная Марат Жундубаев, по состоянию на 1 августа у нас 28 тысяч...