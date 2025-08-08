Прогноз погоды по Казахстану на 9-11 августа представили синоптики Казгидромета. В ближайшие три дня с...
8 августа Министерство внутренних дел Казахстана рассказало о мерах предосторожности при пользовании интернет-ресурсами и цифровыми сервисами, сообщает Zakon.kz.
Реализовано масштабное оповещение: SMS-уведомления с напоминанием об основных мерах кибербезопасности были направлены более чем 7,8 миллионам абонентов мобильной связи.
Цель данной акции – профилактика интернет-мошенничества и повышение цифровой грамотности граждан.
Звонки от мошенников часто поступают от иностранных номеров, что позволяет казахстанцам заподозрить обман. Но злоумышленники...
Как сообщил аким Костаная Марат Жундубаев, по состоянию на 1 августа у нас 28 тысяч...
