МВД предупредило казахстанцев об SMS-уведомлениях с важной информацией

— Сегодня, 09:53
Изображение для новости: МВД предупредило казахстанцев об SMS-уведомлениях с важной информацией

Фото polisia.kz

8 августа Министерство внутренних дел Казахстана рассказало о мерах предосторожности при пользовании интернет-ресурсами и цифровыми сервисами, сообщает Zakon.kz.

Реализовано масштабное оповещение: SMS-уведомления с напоминанием об основных мерах кибербезопасности были направлены более чем 7,8 миллионам абонентов мобильной связи.

Цель данной акции – профилактика интернет-мошенничества и повышение цифровой грамотности граждан.



