МВД предупредило казахстанских родителей

Министерство внутренних дел Казахстана обращает внимание родителей на недопустимость распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Ответственность за такие действия предусмотрена статьёй 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан, сообщает Polisia.kz.

По данным ведомства, фиксируются случаи передачи ложной информации о якобы готовящихся взрывах, поджогах и других угрозах общественной безопасности. Сообщения распространяются через средства связи, интернет-ресурсы, мессенджеры и социальные сети.

В МВД подчёркивают: подобные действия квалифицируются как уголовное правонарушение вне зависимости от мотивов — будь то шутка, розыгрыш или попытка дестабилизировать обстановку.

Ложные сообщения об актах терроризма создают реальную угрозу общественной безопасности. Они приводят к массовым эвакуациям, сбоям в работе государственных органов, образовательных и медицинских учреждений, а также отвлекают значительные силы и средства экстренных служб.

Законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Все подобные сообщения подлежат обязательной проверке, а причастные лица устанавливаются, в том числе с применением современных цифровых и технических средств.

Что рекомендует МВД

не распространять непроверенную информацию;

не совершать ложные вызовы и сообщения, в том числе в интернете;

разъяснять детям ответственность за подобные действия, включая активность в соцсетях и мессенджерах;

при получении сообщений с угрозами незамедлительно обращаться в полицию.

МВД призывает граждан соблюдать законодательство и ответственно вести себя в цифровом пространстве.

