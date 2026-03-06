На объявления о якобы ускоренных онлайн-курсах подготовки водителей, которые распространяются в интернете и социальных сетях, обратили внимание в Министерстве внутренних дел Казахстана. В ведомстве напомнили, что получить полноценные навыки вождения дистанционно невозможно.

По словам сотрудников МВД, граждане должны проходить полный курс обучения в автошколах, который включает не только теоретическую подготовку, но и практические занятия.

«Граждане должны пройти полный курс обучения в автошколах, в том числе практические занятия для закрепления навыков вождения автотранспортом, которые в онлайн-режиме получить невозможно. Правилами подготовки водителей транспортных средств предусмотрены ведение учета автошкол и регистрация учебных групп в информационной системе», — сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

Обучение контролирует информационная система «Автошкола»

Для контроля процесса обучения Министерством внутренних дел разработана государственная информационная система «Автошкола». Свидетельства об окончании курсов теперь переведены в электронный формат.

По данным МВД, это позволило исключить случаи выдачи свидетельств без фактического прохождения обучения, а также предотвратить их подделку.

«Информационная система “Автошкола” является государственной информационной системой, состоящей на балансе МВД. Вместе с тем интеграционный сервис ИС “Автошкола”, опубликованный на платформе Smart Bridge, является общедоступным. В настоящее время к системе через портал Smart Bridge подключена негосударственная информационная система “Avtomektep.kz”», — пояснила Актоты Боранова.

МВД призывает будущих водителей проходить обучение официально

Отмечается, что система Avtomektep.kz принадлежит профессиональному объединению «CarLife» — некоммерческой организации, созданной юридическими лицами, работающими в сфере подготовки водителей.

Подключение к государственной системе было реализовано в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации «электронного правительства», что предусматривает соблюдение всех требований безопасности, идентификации и взаимодействия информационных систем.

В МВД призывают будущих водителей ответственно относиться к обучению и проходить подготовку только в официальных автошколах.

