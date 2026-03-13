В преддверии референдума, который пройдет 15 марта, Министерство внутренних дел обратилось к гражданам Казахстана с предупреждением о распространении ложной информации в интернете.

Как сообщили в МВД, в такие важные для страны периоды в информационном пространстве нередко появляются фейковые сообщения и намеренные информационные вбросы, цель которых — дезинформировать общество и ввести людей в заблуждение.

В ведомстве отметили, что с развитием цифровых технологий, нейросетей и генеративного искусственного интеллекта создавать и распространять фейковый контент стало значительно проще. По словам представителей МВД, сегодня любой пользователь может за короткое время подготовить убедительные материалы, которые могут выглядеть достоверно.

При этом в министерстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации является нарушением закона и влечет административную или уголовную ответственность.

Граждан призвали соблюдать информационную гигиену и не доверять непроверенным сообщениям, особенно тем, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях без ссылок на официальные источники.

Если пользователи сталкиваются с подозрительной информацией, в МВД советуют не пересылать такие сообщения дальше, поскольку именно таким образом чаще всего распространяются фейки.

В ведомстве также подчеркнули, что полиция обеспечивает общественный порядок и безопасность в период проведения референдума, а попытки распространения ложных сведений и дестабилизации ситуации будут оперативно выявляться и получать правовую оценку.

Как отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, гражданам следует доверять только официальным и проверенным источникам информации.

