В преддверии референдума, который пройдет 15 марта, Министерство внутренних дел обратилось к гражданам Казахстана с предупреждением о распространении ложной информации в интернете.
Как сообщили в МВД, в такие важные для страны периоды в информационном пространстве нередко появляются фейковые сообщения и намеренные информационные вбросы, цель которых — дезинформировать общество и ввести людей в заблуждение.
В ведомстве отметили, что с развитием цифровых технологий, нейросетей и генеративного искусственного интеллекта создавать и распространять фейковый контент стало значительно проще. По словам представителей МВД, сегодня любой пользователь может за короткое время подготовить убедительные материалы, которые могут выглядеть достоверно.
При этом в министерстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации является нарушением закона и влечет административную или уголовную ответственность.
Граждан призвали соблюдать информационную гигиену и не доверять непроверенным сообщениям, особенно тем, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях без ссылок на официальные источники.
Если пользователи сталкиваются с подозрительной информацией, в МВД советуют не пересылать такие сообщения дальше, поскольку именно таким образом чаще всего распространяются фейки.
В ведомстве также подчеркнули, что полиция обеспечивает общественный порядок и безопасность в период проведения референдума, а попытки распространения ложных сведений и дестабилизации ситуации будут оперативно выявляться и получать правовую оценку.
Как отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, гражданам следует доверять только официальным и проверенным источникам информации.
Тепло до +15° придет в Казахстан: где ожидаются снег и метели
Землю ждут магнитные бури: на Солнце появился огромный разлом
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.