Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров добавил, что в среднем цена за один килограмм живого веса мяса выходит 1700-1800 тенге. На выходе должно получаться 3400-3500 тенге.

Теперь казахстанцы получили возможность сообщать о случаях необоснованного подорожания мяса, завышенных наценках и перебоях с его поставками. Власти заверяют, что ситуация находится под контролем. Сегодня на заседании Правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что рост цен обусловлен внешними факторами: в США, Китае и Бразилии увеличился спрос на мясо, что спровоцировало дисбаланс на мировом рынке и резкий скачок стоимости.

«Действительно, на протяжении многих лет мы держали уровень, мясо было доступно, это была наша заслуга. Но глобальный фактор, внешняя конъектура влияет… Закон торговли очень простой: купить подешевле или вырастить и продать подороже. Понятно, что нам пришлось в этой связи внешние торговые меры принять. Я к тому, что никаких противоречий нет и здесь нет виновных… Наша задача – принять меры на фоне ажиотажного спроса внешнего. Всегда активизируются посредники — это везде так, спекулянты, давайте откровенно говорить, потому что они хотят заработать. Видят, у них есть свободные деньги, они покупают разны условия. Фермеру срочно деньги нужны, он может подешевле продать и тд. Здесь рыночная экономика. Поэтому основная наша тема к тому, что ни кто виноват, а что делать? Что делать? Почему мы на ярмарках говорим, прямая возможность закупа, тем более у нас культура потребления у нас люди берут с запасом пол туши, поэтому наша задача обеспечить внутренний рынок вот этим мы занимаемся», — отметил Шаккалиев.

20 сентября Министерство сельского хозяйства пообещало усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на всех этапах цепочки сбыта мяса.

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...

"Письмо учителю" - Петренко Александра Александровна Уважаемая Наша Александра Александровна! Примите самые искренние слова благодарности за Ваш труд, терпение и доброту....

"Письмо учителю" - Пастушенко Марине Владимировне Меня зовут Бушинская Амелия,я учусь во 2 «Г» классе школы номер 19 Я хочу сказать...