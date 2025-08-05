На пресс-конференции в правительстве 5 августа 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев прокомментировал, чего ожидать казахстанцам на фоне роста цен на говядину.

По словам министра Шаккалиева, мясо входит в число самых сложных позиций среди социально значимых продовольственных товаров.

«Рост цен на мясо мы действительно наблюдаем. Здесь два фактора. Первый, я уже отмечал, – это глобальная проблема, связанная с изменением объемов у крупных игроков мировых — это Бразилия, Аргентина. Второе – сегодня цена в соседних государствах значительно выше, соответственно, идет переток, больше спрос рыночный. Мы, со своей стороны, как министерство, наблюдая такую динамику, выступили с инициаторами определенных мер, в том числе внешнеторговых, направленных на то, чтобы мы внутри рынка были обеспечены. На сегодняшний день для нас два главных маркера- первое – это обеспеченность, второе – ценовая надбавка. На сегодняшний день там, где происходит превышение, мы реагировали. По мясу очень много реагировали: в Алматы, в Шымкенте. Второе – есть ли у нас дефицит? Мы последнюю сверку делали – дефицита нет. И конечно, здесь наши коллеги из Минсельхоза принимали меры. Почему все говорят про 175 тенге? Потому что у производителей есть встречные обязательства, то есть ты получил субсидию, то Минсельхоз реагировал, чтобы это мясо шло сюда, мы его для себя удешевляли, не для соседа. Поэтому к чему нам готовиться? Задача наша — это остаться в коридоре 0,4% пункта изменение ценовое в месячном разрезе», — отметил Шаккалиев.

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